Lewandowski ne veut rien dire sur l'avenir d'Haaland

Erling Haaland a qualifié le Bayern Munich de meilleure équipe du monde il y a quelques mois à peine. Cela a conduit beaucoup de gens à le voir immédiatement au club bavarois.

Matthäus a interrogé Robert Lewandowski à ce sujet. Il voulait savoir s'il avait des informations privilégiées et s'il le voyait comme son héritier au Bayern.

"Haaland" ? C'est un joueur du Borussia Dortmund et je ne peux rien dire sur ses projets. Je peux seulement dire qu'il est très bon", a-t-il déclaré dans une conversation publiée par 'SportBild'.

Il a refusé catégoriquement de placer Haaland au Bayern, malgré l'insistance de Matthäus. "Je ne vais pas entrer dans les spéculations, il joue pour Dortmund", a-t-il déclaré.

Il n'a aucune idée du joueur qui pourrait prendre sa place lorsqu'il décidera de partir. "Dans le football, une ou deux années font une grande différence. La question sera : "Qui sera prêt quand je quitterai le Bayern un jour ?" Il y a de grands attaquants en ce moment, mais pour l'instant je ne peux pas dire qui serait mon successeur idéal. Ce genre de choses peut être décidé six mois, au maximum un an à l'avance", a-t-il expliqué.

Matthäus lui a également demandé s'il voyait Flick en charge de la sélection allemande, ce qu'il a nié. "C'est l'entraîneur du Bayern, je ne m'inquiète pas", a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité de finir sa carrière en MLS, il a clairement indiqué qu'il n'y avait pas songé. "Je ne peux pas répondre à la question de savoir si j'irai ou non aux États-Unis. Il s'agit de savoir à quel niveau je peux continuer à performer et ce qui me passera par la tête un jour. Je n'y ai pas encore pensé," a-t-il conclu.