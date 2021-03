Lewandowski révèle les noms de ses idoles d'enfance

Dans une interview accordée à 'Bild', le Polonais a évoqué ses trois idoles de jeunesse. Enfin, il s'est surtout arrêté sur l'un d'eux : Thierry Henry, la légende d'Arsenal dont il rêvait d'imiter "en tout".

"Quand j’avais six ans, je n’avais qu’une seule idole: Baggio! Puis Del Piero est devenu mon modèle. Et plus tard, la légende d’Arsenal, Thierry Henry. Ses mouvements, ses courses en profondeur, sa qualité dans la finition… En tant que jeune footballeur, c’était des qualités que je voulais avoir. Je voulais imiter Thierry Henry en tout", a confié l’ancien joueur de Dortmund.

A bientôt 33 ans, Robert Lewandowski n'a plus rien à envier à ses idoles.