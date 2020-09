Lewandowski s'imagine terminer sa carrière au Bayern

2019-20, la campagne de Robert Lewandowski ? On dirait bien que oui. L'avant-centre du Bayern Munich a empilé les buts et les titres lors de la dernière saison. À tel point, qu'il a fini meilleur buteur dans toutes les compétitions (Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Champions League).

Interrogé au sujet de son avenir, le buteur de 32 ans dit vouloir jouer jusqu'à 40 ans. "Peut-être huit ans, répond Lewy quand 'Kicker' lui demande combien de temps il peut encore jouer. Ce ne sera pas mon dernier contrat. Mettre fin à ma carrière au FC Bayern est une option, bien sûr, mais j'ai encore tant d'années à jouer. Je ne pense pas à la fin de ma carrière. Je n'ai pas l'impression d'avoir 32 ans. Je me sens mieux qu'à 26 ans. J'ai travaillé très spécifiquement ces dernières années pour atteindre mon niveau optimal."

"La prochaine saison sera extrêmement difficile, il faut être un peu intelligent, a ajouté la star polonaise à propos du calendrier serré causé par le coronavirus. On ne peut pas toujours jouer 90 minutes et marquer deux buts quand on est très stressé. Parfois, vous devez ralentir un peu et faire attention à qui est l'adversaire dans le prochain match parce que l'équipe compte toujours en premier. Ma priorité est l'équipe, pas moi-même."