Lewandowski : une performance XXL jamais réalisée depuis Figo en 2004 !

Le Bayern Munich s'est facilement défait de Chelsea pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions (victoire 3-0 à Stamford Bridge, succès 4-1 à l'Alianz Arena).

Et l'attaquant polonais Robert Lewandowski a été impliqué sur les sept buts du Bayern Munich contre Chelsea (3 buts et 4 passes décisives).

Cette performance XXL est une première depuis la saison 2004-2005 de la Ligue des champions. En effet, Lewandowski est le premier joueur à marquer au moins trois buts et à délivrer au moins trois passes décisives lors d'une double confrontation depuis Luis Figo contre l'AS Roma.

Le Portugais, sacré Ballon d'or en 2000, jouait alors au Real Madrid. Lors de la phase de groupes, Luis Figo avait, lors du match aller au Bernabéu, inscrit un but et délivré trois passes décisives (victoire 4-2 le 28 septembre 2004) puis, lors du match retour, au Stadio Olimpico, le Portugais s'était offert un doublé (victoire 3-0 le 8 décembre 2004 ; Figo n'était pas impliqué sur le premier but de son équipe).