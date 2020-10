Aulas : "Je ne crois pas que Mediapro ne puisse pas payer"

Le football français est très inquiet. Après avoir été contraint d'arrêter la saison l'an passé et de faire face à une crise économique sans précédent suite à la pandémie de Coronavirus. Et alors que les clubs français se vantaient et se réjouissaient du nouveau contrat des droits TV avec Mediapro, le groupe sino-espagnol menace désormais de ne pas verser la deuxième échéance, à délivrer au mois d'octobre, à hauteur de 172 millions d'euros. Un litige oppose désormais la LFP au diffuseur de la Ligue 1.

La LFP confirme son véto à la requête de Médiapro

Mais dans cette histoire, ce serait les clubs de Ligue 1 les principaux perdants. En effet, ils ont basé leur comptabilité en prenant en compte le versement de ces droits TV et sans cet argent, ils pourraient connaître une situation financière cataclysmique. Dans une interview accordée à Le Parisien, Jean-Michel Aulas est sorti du silence. Le président de l'Olympique Lyonnais s'est montré surpris par l'attitude de Mediapro, mais ne le voit pas se retirer du jeu.

"Mediapro demandait il y a encore quelques jours aux clubs de faire le maximum pour présenter un produit extrêmement vendeur. Les clubs ont joué le jeu. Cette réaction est disproportionnée. Cela cache autre chose. Tout était miraculeux, beau, et un mois après on arrive à cette situation… Qu'est-ce qui justifie ce changement d'attitude ? Il y a autre chose, qu'on ne connaît pas, en tout cas pas moi !", a analysé Jean-Michel Aulas.

L'OL réclame une fortune à la LFP

"La situation de Mediapro ne s'est pas dégradée en six semaines. Ce changement d'attitude me laisse à penser qu'il y a autre chose… (…) C'est arrivé trop vite pour que ça soit uniquement un problème de solvabilité de Mediapro. Je ne crois pas que Mediapro ne puisse pas payer. Mediapro a un actionnaire chinois, un fond d'Etat de la région de Shanghai très puissant, important et sérieux", a ajouté le dirigeant de l'OL.

"Il faut avoir une attitude extrêmement ferme. Je sais que Vincent Labrune (le nouveau président de la LFP, ndlr) a cette idée-là. On est dans notre droit. Le football peut paraître floué. Ce n'est pas l'intérêt de Mediapro d'enfreindre un règlement d'appel d'offres de droits TV très strict. Je n'ai pas participé de très près à cet appel d'offres, j'avais participé à tous les précédents, mais celui-là, on m'a rappelé à la fin… La règle, c'est que quand vous êtes en défaut de paiement, vous perdez la propriété des droits. Eux-mêmes, ils creusent leur tombe", a conclu le président de l'OL.