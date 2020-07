Michel Denisot, futur président pour remplacer Boy de la Tour ?

"J'avais pris la décision de ne pas me représenter en début d'année et s'il n'y avait pas eu le Covid-19, je l'aurais communiquée plus tôt." Par ces mots, Nathalie Boy de la Tour a annoncé ce mardi qu’elle quittera son poste de président de la Ligue de Football Professionnel à l’automne. Mais qui pour la remplacer ?

Comme souvent, de nombreux noms circulent. Certains connus, d’autres un peu moins, mais aucun n’est aussi "glamour" que celui de Michel Denisot, ancien président du Paris Saint-Germain (1991-1998) !

Selon les informations du quotidien 'Le Parisien', nombreux sont ceux qui soutiennent Denisot pour la présidence de la LFP, dont le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Et quand on sait que ce dernier fait souvent la pluie et le beau temps du football français…

De là à dire que Denisot sera le prochain président de la LFP ? Non. D’après nos confrères, l’ancien président du PSG en serait toujours au stade de la réflexion, mais le poste l’intéresse ! Une belle occasion pour lui de revenir dans le monde du ballon rond.