Comme Aulas, Robert Moreno plaide pour une saison blanche

Plus le temps passe et plus les scénarios pessimistes quant à la possibilité d'aller au terme de la saison actuelle prennent de l'ampleur et de l'importance.

Les championnats européens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus et la possibilité qu'ils ne se terminent pas existe, même si elle est écartée, pour le moment, par la LFP.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas avait proposé une solution si jamais la Ligue 1 ne pouvait pas aller à son terme.

Dans les colonnes du 'Monde', Jean-Michel Aulas avait milité pour une saison blanche : "Dans le cadre des championnats, nous sommes partis probablement, si l’on écoute les spécialistes, pour un ou deux mois d’arrêt. Cela voudrait donc dire que le championnat ne pourrait pas se terminer. La meilleure solution serait de dire: 'c’est une saison blanche', ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF".

"Le report de l'Euro était vital" pour Moreno

"Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire: 'On annule tout et on repart sur la situation du début de saison'. Le règlement, appliqué à ceux qui n’ont pas de bons résultats et auraient dû descendre, serait aussi appliqué aussi à ceux qui sont en haut du tableau et qui auraient pu jouer des qualifications européennes", a conclu le président de Lyon.

Une proposition ayant provoqué un véritable tollé médiatique. Personne, quasiment, n'a été d'accord avec le président de l'OL et notamment du côté de l'OM ou Jacques-Henri Eyraud a réagi en taclant son homologue, tout comme Dimitri Payet sur les réseaux sociaux.

Pourtant, un homme est finalement d'accord avec l'analyse de Jean-Michel Aulas et il s'agit de Robert Moreno. Contacté par la 'Cuatro', l'entraîneur de l'AS Monaco a estimé que si les championnats ne se terminent pas, la saison blanche est la meilleure solution.

"J'espère que les différents championnats pourront être terminés. Le report de l'Euro était vital pour que cela soit possible. Et si cela ne suffit pas ? "De mon point de vue, si vous ne pouvez pas terminer le championnat, le plus juste serait d'annuler la saison, et de recommencer comme si aucun match n'avait été joué", a analysé l'Espagnol.

Et il ne pourra pas lui être reproché de proposer cela car c'est arrangeant pour l'AS Monaco puisque le club de la Principauté n'était pas européen cette saison en raison d'une dernière saison compliquée avec une relégation évitée de justesse. L'option qui arrangerait davantage l'ASM serait le classement "historique" sur les trois à cinq dernières saisons proposé par Jean-Michel Aulas.