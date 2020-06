"Reims n'est pas une équipe surprise"

Avec sa sixième place entérinée lors de l'arrêt de la saison, Reims pourrait bien retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine - cela dépendre des résultats des deux finales de coupes nationales, encore à disputer. Le résultat d'un projet mené en ce sens depuis trois saison, selon l'entraîneur du club, David Guion.

"Quand j'ai appris le classement, j'ai voulu le partager immédiatement avec mes joueurs et mon staff en visioconférence. Pour les féliciter pour leur travail mais surtout pour leur expliquer que c'était amplement mérité", a déclaré l'intéressé dans une interview à L'Equipe.

"Remettre Reims cinquième (sixième en réalité), ce n'est pas arrivé depuis quarante-cinq ans. Les garçons étaient fiers et heureux. Mais comme moi, ils étaient aussi frustrés car on est ambitieux et on aurait voulu défendre cette cinquième place jusqu'au bout. On s'était préparés pour performer dans cette dernière ligne droite. Il y avait ce sentiment d'inachevé de ne pas l'avoir vécue."

"On s'est donné l'espoir de rêver à la Coupe d'Europe"

Les Champenois doivent désormais espérer voir le PSG remporter les deux finales contre Lyon et Saint-Etienne pour accéder à la prochaine Ligue Europa.

"À ce moment de la saison, après 28 journées, quand on va gagner chez les trois premiers sans prendre de but, qu'on bat le quatrième à domicile et qu'on est la meilleure défense du championnat, je trouve que notre cinquième place est totalement méritée, poursuit Guion. J'ai lu et entendu que Reims était une équipe surprise. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise.

"(...) En toute objectivité, on n'y est pas, on est encore loin d'y être. On s'est donné l'espoir de rêver à cette Coupe d'Europe. Le Stade de Reims est un club historique et ça serait un joli clin d'oeil de le ramener en Coupe d'Europe."