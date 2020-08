Enfin la reprise pour Marseille

"Il nous manque le joueur le plus utilisé la saison dernière avec Steve (Mandanda), Bouna (Sarr)" et aussi "deux grands leaders, Alvaro (Gonzalez), leader de cette défense, et (Dimitri) Payet, notre leader technique", regrette André Villas-Boas.

Heureusement pour l'entraîneur de l'OM, quatre joueurs guéris sont disponibles: le gardien Mandanda, donc, les milieux Maxime Lopez et Valentin Rongier, et le latéral gauche Jordan Amavi, le premier à avoir été contaminé.

En tout, le club phocéen a vu huit joueurs touchés par le nouveau coronavirus, plus des administratifs. Ce match à Brest a risqué le report par la commission de la Ligue de football professionnel (LFP).

D'ailleurs "AVB" trouve la règle "parfois difficile à comprendre". "Il reste des trous dans ce protocole, on a quatre joueurs touchés sur huit jours glissants, normalement on ne devrait pas jouer, s'étonne-t-il. Pour la Ligue, le cas de Payet ne compte pas, je dois encore trouver quelle page (du protocole) dit ça, je ne sais pas... Mais on veut jouer".

- "Ça nous manque énormément" -

Mandanda aussi veut jouer, assure-t-il lors d'une conférence de presse en "distanciel", où l'attachée de presse a lu en direct les questions envoyées par les journalistes.

"Ça fait long, soupire-t-il, ça nous manque énormément, on a vraiment hâte de pouvoir débuter le championnat" après le report du match de la 1re journée contre Saint-Étienne (au 17 septembre).

"On ne sait pas trop comment on va être physiquement, admet Mandanda, on n'a pas joué depuis un petit moment, même si on s'est bien entraîné, la compétition c'est toujours différent. En tout cas le groupe est prêt."

L'OM n'a plus joué de match officiel depuis le 6 mars et un nul frustrant contre Amiens (2-2), qui avait égalisé à la dernière seconde.

Le club a choisi une longue préparation, "tout se passait bien" aux stages au Portugal et en Allemagne, rappelle Villas-Boas, puis le virus a frappé. Deux rencontres ont dû être annulées, contre Montpellier et Stuttgart. Marseille n'a affronté personne depuis l'amical gagné à Nîmes (1-0) le 9 août.

"C'est vrai qu'on n'a pas joué depuis longtemps pour savoir où on en est, mais je pense qu'au niveau physique, on va être là", estime Villas-Boas, même si "on n'a pas pu faire jouer tout le monde 90 minutes. C'est bien pour cette saison tellement spéciale de pouvoir faire cinq changements".

- Ensuite, le Clasico -

Certes, "à cause des infectés, on ne va pas avoir beaucoup d'options, mais les quatre guéris sont convoqués, même s'ils ont perdu un peu de forme physique". Ils ne joueront sans doute pas 90 minutes. AVB conserve en tout cas son 4-3-3, avec le grand retour de Florian Thauvin, qui n'a pas joué un match entier depuis 14 mois.

Malgré ces conditions spéciales, l'OM aura bien besoin de ce galop breton avant de se rendre au Paris SG le 13 septembre pour le "Clasico", où les Parisiens auront envie de rentrer dans la gorge des Marseillais les sarcasmes de leur défaite en finale de Ligue des champions.

Et puis Brest reste un bon souvenir, avec le but magique de Nemanja Radonjic pour l'emporter sur le fil la saison dernière, alors que les Armoricains venaient d'égaliser dans le temps additionnel (2-1).

Mais les Bretons seront "revanchards" après la raclée subie dimanche à Nîmes (4-0), prévient Mandanda.

AVB se méfie d'une équipe offensive qu'il "admire beaucoup, ça va être dur, on doit être bien organisé, bien compact défensivement".

Le coach aussi est "impatient. On a besoin de sentir la compétition pour se mettre tous dans la tête nos objectifs: une place qualificative en Ligue des champions et les 8e de finale de C1". Ça commence à Brest. Enfin!