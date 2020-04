L'avis du Conseil scientifique sur la reprise de Ligue 1

L'incertitude demeure concernant la reprise de la Ligue 1, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. Si les clubs reprendront le chemin de l'entraînement à partir du 11 mai, les modalités de la tenue des matchs restent floues et sont loin de faire l'unanimité.

Invité ce lundi matin sur 'BFMTV', le président du Conseil scientifique créé par le gouvernement pour lutter contre le virus, Jean-Paul Delfraissy, s'est montré quelque peu sceptique, affirmant notamment que les stades resteraient fermés au-delà du 11 mai.

"Une reprise dans des stades pleins ? La réponse pour l’instant est non puisque tous les lieux où il peut y avoir du public de façon importante ne seront pas ouverts à partir du 11 mai. On se donne quelques semaines. On regarde ce qui se passe", a-t-il notamment affirmé.

Avant de poursuivre, à propos des interrogations posées par le déconfinement annoncé par le gouvernement - et que le Premier ministre Edouard Philippe détaillera devant l'Assemblée ce mardi : "Pour une série de questions, je n’ai pas les éléments de réponse. Je sais que c’est difficile à entendre pour les Français mais ils comprennent bien qu’il y a des choses que l’on ne sait pas, que l’on va apprendre avec eux. Ce sont eux qui sont aussi responsables de leur destin. L’ensemble des recommandations qui sont faites, ce sont des recommandations, pas des obligations. Cela repose sur quelque chose de fondamental qui est la responsabilité individuelle."