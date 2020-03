La fin de la saison le 31 aoÃ»t en Ligue 1 ?

Et si la saison de Ligue 1 ne pouvait finalement pas se terminer le 30 juin prochain, date envisagée en raison de l'arrêt des compétitions suite à la pandémie de coronavirus ?

Lors d'une réunion des responsables des clubs tenue ce vendredi, Noël Le Graët a demandé à ce que trois scénarii soient envisagés pour terminer la saison : une fin au 30 juin, au 31 juillet ou au 31 août, tout en incluant les deux rencontres amicales des Bleus (Ukraine et Finlande) et la finale de la Coupe de France, selon les informations de 'RMC'.

La possibilité de terminer l'ensemble des compétitions au 30 juin devient de plus en plus hypothétique au vu de l'évolution de la crise sanitaire, et l'UEFA serait en train d'étudier les possibilités de modifier le calendrier des compétitions européennes de la saison prochaine.

Si la fin de la Ligue des champions et Ligue Europa seront certainement adaptées, l'instance européenne réfléchit également à écourter le format de la saison 2020-2021 pour pouvoir débuter plus tard et terminer dans les délais, au mois de mai. Afin de pouvoir ensuite enchaîner sur les nouvelle dates de l'Euro.

Dans tous les cas, un consensus semble se créer autour de la volonté de terminer la saison en cours, même s'il fallait jouer tout au long de l'été, et ce pour des raisons économiques pour les clubs. Une solution qui poserait la question des joueurs en fin de contrat au 30 juin. Si aucune solution n'a été adoptée, il pourrait être mis en place des prolongations de un ou deux mois entre les clubs et les joueurs concernés pour aller au bout de la saison.