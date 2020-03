La Guirassy-dépendance se confirme à Amiens

Dix-neuvièmes à cinq points du barragiste nîmois, les Amiénois ont grillé un grand nombre de jokers. Le dernier ? La semaine dernière à domicile contre Metz, un match que le meilleur buteur picard a manqué pour cause de suspension.

Même si "son absence n'est pas une excuse" et "n'est pas ce qui nous a fait passer à côté du match", à en croire l'entraîneur Luka Elsner, le fait est que le technicien franco-slovène ne peut pas - ou plus - compter sur les autres éléments offensifs de l'effectif.

En méforme, l'international sénégalais Moussa Konaté n'est plus que l'ombre de lui-même, deux buts cette saison contre 7 la saison passée et 13 en 2017-18, et traîne son spleen depuis plusieurs journées, allant même jusqu'à être sanctionné pour une bouderie avant le déplacement à Lyon.

De retour de blessure, l'international iranien Saman Ghoddos (suspendu quatre mois par la FIFA en première partie de saison) peine, de son côté, à retrouver le niveau qui était le sien lors de l'exercice précédent.

Arrivé durant le mercato d'hiver, Isaac Mbenza apporte, certes, une fraîcheur nouvelle, mais le jeune joueur belge est encore en phase d'acclimatation. Quant à l'international colombien Steven Mendoza, ses envies d'ailleurs le placent en marge de l'équipe depuis plusieurs semaines.

"Faire mieux"

A ce jour, l'ASC semble totalement dépendant de l'état de forme du Franco-Guinéen Serhou Guirassy, qui fera donc son retour de suspension vendredi au Vélodrome.

Avec un poids énorme sur les épaules, celui de faire briller une attaque picarde bien timorée. Véritable point d'appui pour ses partenaires, l'international tricolore espoirs âgé de 23 ans, formé à Laval puis passé par Lille, a montré qu'il pouvait peser véritablement sur les défenses adverses en utilisant son gabarit, son jeu de corps et ses habiles déviations de la tête.

Auteur d'un doublé contre le Paris Saint-Germain (4-4) le 15 février, le natif d'Arles a rappelé à quel point il pouvait être précieux, démontrant ainsi tout son potentiel.

Le plus gros transfert réalisé par l'Amiens SC sait pourtant qu'il doit "faire mieux" comme il le répète régulièrement devant les médias. Son avenir devrait néanmoins bientôt s'inscrire en dehors de la Picardie, voire de l'Hexagone, même s'il est lié à Amiens jusqu'en 2022.

Son profil intéresse notamment plusieurs clubs anglais qui ont envoyé des émissaires le superviser. Les noms de Tottenham, Chelsea et Leicester ont circulé ces dernières semaines. Mais avant de penser à l'avenir, il y a le maintien en jeu.