La programmation officielle de la 5ème journée dévoilée

Plus de cinq mois après l'arrêt prématuré de la saison 2019/20 pour cause de pandémie de coronavirus, la Ligue 1 a enfin repris ses droits. Malgré plusieurs exceptions liées à différents reports, les équipes françaises ont donc rejoué, devant des supporters qui plus est. Pour le plus grand bonheur des passionnés.



Le calendrier de la saison de Ligue 1 dévoilé

Ce mercredi, la LFP a dévoilé le programme détaillé de la cinquième journée. Celle-ci débutera le vendredi 25 septembre avec une affiche opposant Lille au FC Nantes et se terminera le dimanche 27 septembre avec un choc entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain, deux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions.

Le programme détaillé de la 5ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 25 septembre à 21h00 : LOSC Lille – FC Nantes





Samedi 26 septembre à 17h00 : AS Saint-Étienne – Stade Rennais FCSamedi 26 septembre à 21h00 : Olympique de Marseille – FC MetzDimanche 27 septembre à 13h00 : FC Girondins de Bordeaux – OGC NiceDimanche 27 septembre à 15h00 : Angers SCO – Stade Brestois 29 Dijon FCO – Montpellier Hérault SC AS Monaco – RC Strasbourg Alsace Nîmes Olympique – RC LensDimanche 27 Septembre à 17h00 : FC Lorient – Olympique LyonnaisDimanche 27 septembre à 21h00 : Stade de Reims – Paris Saint-Germain