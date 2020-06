Le ballon de la saison 2020-2021 de Ligue 1 dévoilé

Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 s'affronteront avec un ballon au design nouveau la saison prochaine. La LFP et la marque Uhlsport, partenaire depuis 2017, ont dévoilé ce lundi les nouveaux cuirs.

En Ligue 1, Elysia fait peau neuve et "intègre cette année une étoile stylisée et de nouvelles couleurs : marine, jaune fluo et rouge fluo qui enflamment l’ensemble !"