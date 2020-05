Le classement officiel de la saison 2019-2020 de Ligue 1

Le Conseil d’Administration de la LFP s'est prononcé sur le classement final de la Ligue 1. Et l'instance dirigeante du football professionnel a décidé d'appliquer les règles déjà utilisées par la FFF pour l’ensemble des championnats.

Pour la saison 2019-2020, le classement final de la Ligue 1 a donc été attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matches joués.

Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. Enfin, le CA a opté pour deux descentes automatiques. Il n'y aura pas de barrages L1/L2 concernant le 18e, qui jouera encore dans l'élite la saison prochaine.

Le classement final est le suivant :

1er - PSG (Champion de France, 2,52)

2e - OLYMPIQUE DE MARSEILLE (Qualifié pour la Ligue des champions, 2,00)

3e - STADE RENNAIS (Qualifié pour la Ligue des champions, 1,79)

4e - LOSC (Qualifié en Ligue Europa, 1,75)

5e - OGC Nice (1,46)

6e - Stade de Reims (1,46)

7e - Olympique Lyonnais (1,43)

8e - Montpellier (1,43)

9e - AS Monaco (1,43)

10e - Strasbourg (1,41)

11e - Angers (1,39)

12e - Girondins de Bordeaux (1,32)

13e - FC Nantes (1,32)

14e - Brest (1,21)

15e - Metz (1,21)

16e - Dijon (1,07)

17e - AS Saint-Etienne (1,07)

18e - Nîmes (0,96)

19e - AMIENS (Relégué en Ligue 2, 0,82)

20e - TOULOUSE (Relégué en Ligue 2, 0,46)

NB : Nice (5e) et Reims (6e) pourraient disputer la Ligue Europa en fonction des finales de la Coupe de France et de la Coupe la Ligue. La LFP envisage de les jouer début août, si la crise le permet. Le PSG est engagé dans les deux finales et pourrait libérer ces deux places en cas de succès.