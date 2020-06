Le FC Metz a retrouvÃ© les terrains d'entraÃ®nement

"On sentait l'impatience de reprendre, ça leur manquait. La reprise sera forcément difficile, même si on va doser. Le foot est un sport collectif donc la vie de groupe, ça manque beaucoup. On était encore plus content de se retrouver que d'habitude !", a souligné le technicien mosellan en conférence de presse.

Les joueurs messins, qui ont fait un footing lundi matin, retoucheront le ballon après le déjeuner : "Il y aura un premier entraînement avec ballon cet après-midi, mais on ne fera pas les frappes tout de suite", a expliqué Hognon.

Avec une durée de huit semaines, la préparation sera plus longue que les années précédentes et le staff sera vigilant pour ne pas surcharger les joueurs et risquer des blessures.

"Une période aussi longue doit nous inciter à être très progressif et très prudent dans notre programmation du contenu des entraînements. Il faudra un travail de prévention des blessures musculaires après cette longue période sans ballon", a détaillé Hognon, qui "mise sur la continuité".

Par ailleurs, le départ de son adjoint Jean-Michel De Zerbi ne sera pas forcément compensé : "Pour l'instant on part comme ça, c'est possible que ça évolue mais il n'y a pas d'urgence. On ne sait pas encore."

Le défenseur Matthieu Udol affichait également un large sourire face à la presse lundi.

"Ca fait de bien de retrouver le groupe et les terrains. C'est une bonne chose de pouvoir être avec les copains", a déclaré le latéral gauche, qui s'est fixé pour objectif de "faire mieux que la 15e place" obtenue la saison dernière.

Le FC Metz disputera six matches de préparation avant la reprise du championnat le week-end du 22/23 août. Le premier d'entre eux est prévu le 17 juillet face à Seraing (D2 belge).