Les joueurs de moins de 21 ans bien lotis

Selon une étude publiée, la Ligue 1 est le championnat qui offre le plus large temps de jeu aux joueurs âgés de moins de 21 ans, si l'on s'en tient aux cinq grands championnats européens.

Ce temps de jeu se situe en effet à 15% du total dans l'Hexagone, de nombreux clubs faisant de plus en plus appel à leurs jeunes pousses pour compenser les départs et s'éviter de trop grandes dépenses sur le marché des transferts.

À titre de comparaison, ce pourcentage descend à 9,8% en Bundesliga, 8,5% en Premier League, 7,7% en Serie A, 7% en Liga ou encore à 11% en Primeira Liga, le championnat portugais. Enfin, c'est en Slovaquie (29%), en Nouvelle-Zélande ou encore en Irlande (28,8% chacune) que l'on trouve les temps de jeu les plus importants pour les jeunes joueurs.

À l'échelle des clubs, Lille (32,1 %), Nice (30,8 %) et Saint-Étienne (24,6 %) sont les principaux concernés côté français. En Angleterre par exemple, Norwich (24,2%), Arsenal (17,8%) et Manchester United (13,7%) arrivent en tête.