La mise au point de la LFP sur les conditions d'une reprise

Alors que le flou reste entier concernant la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue de Football Professionnel a tenu à rappeler et préciser certains points dans un communiqué relayé ce lundi.

Elle explique que "le Bureau du Conseil d’Administration a voté à l’unanimité le 10 avril dernier un projet concernant la reprise des championnats de Ligue 1 et Ligue 2." Et ajoute qu'une "des hypothèses prévoit notamment la fin des championnats 2019/2020 (hors barrages) le 25 juillet et une reprise les 22 et 23 août 2020 de la saison 2020/2021. Cette même hypothèse prévoit un redémarrage de la saison 2019/2020 le 17 juin 2020."