Montpellier enchaîne, le derby pour Brest, Strasbourg se réveille et enfonce Dijon

Montpellier-Angers : 4-1

Après Nice (3-1) et Lyon (2-1), c'est au tour d'Angers de mordre la poussière à La Mosson. Sur ses terres, Montpellier est intraitable et s'est imposé 4-1 grâce à un but de Souquet, un doublé de Delort (44e, 60e) et une réalisation de Mollet (86e), remportant sa troisième rencontre de suite en Ligue 1.

Montpellier monte provisoirement sur le podium en attendant le résultat de Marseille-Lille, ce dimanche soir, à 21h00.

De son côté, c'est un coup d'arrêt pour Angers qui restait sur deux victoires consécutives. Angers pensait avoir fait le plus dur en égalisant par Bahoken à la 25e mais les hommes de Stéphane Moulin n'ont pu résister à la furia des Montpelliérains.

Brest-Lorient : 3-2

Un derby breton physique et qui est resté indécis jusqu'au bout. Les Brestois ont fait trembler les filets à trois reprises par Perraud (30e), Mounié (32e), Honorat (62e, quelques minutes après être entré en jeu) tandis que les buts lorientais sont l'œuvre de Hérelle (35e, c.s.c.) et Monconduit (90+2e).

A l'issue de cette rencontre, Brest présente un bilan équilibré avec 2 victoires et 2 défaites tandis que le promu lorientais, depuis sa victoire lors de la première journée, enregistre une troisième défaite de suite.

Metz-Reims : 2-1

Pas facile d'enchaîner la Coupe d'Europe et la Ligue 1. Reims vient d'en faire l'expérience. Après sa victoire face au Servette de Genève en Ligue Europa, le Stade de Reims s'est incliné 2-1 sur la pelouse du FC Mets.

Ibrahima Niane avait ouvert le score pour les Messins avant de voir Reims égaliser juste avant la mi-temps sur un penalty de Dia (43e). Mais l'expulsion de Munetsi (50e) a été fatale aux Rémois qui ont concédé un deuxième but en fin de rencontre, toujours par Niane, décidément intenable aujourd'hui (88e).

Metz, qui avait perdu ses trois premiers matches de la saison sur le même score (1-0 contre Monaco, Lille et le PSG) s'impose enfin en Ligue 1 cette saison. Reims court toujours après son premier succès et ne compte qu'un seul point.

Strasbourg-Dijon : 1-0

C'était le match de la peur entre les deux derniers du classement qui comptaient trois défaites chacun.

Dominateurs, les Strasbourgeois se sont imposés 1-0 grâce à un but de Mitrovic d'une tête décroisée à dix minutes de la fin. Strasbourg se réveille enfin et enfonce Dijon, qui est désormais le seul club sans le moindre point.