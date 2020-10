Nantes se rassure 3-1 face à Brest

Dans le silence d'un stade de la Beaujoire quasi-vide en raison d'une jauge abaissée à 1.000 personnes dans le département, mais avec le soutien de supporters venus craquer des fumigènes à l'extérieur, les Canaris ont vite pris l'ascendant, grâce à de superbes enchaînements de passes rapides.

Grâce à ce succès, le deuxième de la saison en sept journées, Nantes monte, doucement, à la 15e place de Ligue 1 avec huit points.

Avec un récital d'équilibriste, Marcus Coco s'est joué de la défense dans la surface pour trouver le poteau d'une frappe croisée. La balle a alors atterri dans les pieds de Randal Kolo Muani, révélation de ce début de saison de retour de sa première sélection en équipe de France Espoirs, qui a inscrit son premier but en Ligue 1 (16e, 1-0).

Malgré plusieurs tentatives des Brestois, qui manquaient de réussite dans le dernier geste, Ludovic Blas a doublé la mise: servi dans l'axe, il est parvenu à s'enfoncer à pleine vitesse dans la surface et à battre Gautier Larsonneur d'une puissante frappe croisée du gauche (30e, 2-0).

La note aurait même pu être plus salée pour Brest, après une tête de Coco juste au-dessus de la lucarne (2e), un but du même Coco annulé pour un léger hors-jeu (22e) et une frappe enroulée de Fabio sur la transversale (45e).

Peu à peu, les Canaris se sont montrés moins tranchants et ont commencé à laisser de l'espace aux Brestois. Et si Romain Perraud, oublié au second poteau, a complètement raté sa frappe (57e), Romain Faivre n'a pas tremblé. A la suite d'une grosse faute du capitaine nantais Nicolas Pallois, le superbe coup franc de la révélation brestoise du début de saison, qui revenait lui aussi de sa première sélection en Espoirs de l'équipe de France, a filé droit dans la lucarne (68e, 2-1).

Mais c'est un coaching gagnant de Christian Gourcuff qui a scellé le score: entré à l'heure de jeu, Moses Simon a mis un coup d'accélérateur comme il le faisait la saison dernière et enchaîné les crochets dans la surface pour servir Karder Bamba, tout juste entré, au point de penalty (79e, 3-1).

Pourtant, si l'entraîneur nantais s'est dit soulagé de cette première victoire depuis fin août, il a vivement regretté un manque de maîtrise et de sérénité en milieu de terrain. "J'aspire à beaucoup mieux", a-t-il prévenu.