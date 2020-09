Bordeaux, le roi des 0-0

Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ou peu de public dans les stades de Ligue 1 qu'il faut délaisser le spectacle. Pourtant, à Bordeaux, les supporters des Girondins n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Ce dimanche, à 13h00, Bordeaux recevait Nice et les deux équipes se sont séparées sur un triste 0-0. Et depuis le début de la saison, c'est la troisième fois de suite que Bordeaux fait 0-0 à domicile après les réceptions de Nantes et de Lyon.

Et avec cette série, Bordeaux est tout simplement devenu le premier club de l'histoire de la Ligue 1 à commencer sa saison à domicile par 3 matches nuls 0-0.

Bordeaux tentera de mettre fin à cette série dès dimanche prochain avec la réception de Dijon comme l'a déclaré Yacine Adli après le match face à Nice : « On n'est pas en perte de confiance mais il va falloir vite mettre des buts. Dijon, c'est un match à gagner, on ne peut pas encore laisser filer les points à la maison. »