Lille vainqueur mais Lyon nouveau leader, l'OM battu

Voici ce qu'il faut retenir des cinq matches de la 17e journée de Ligue 1 joués à 21h00. Et pour les rencontres disputées à 19h00, vous pouvez retrouver les résumés ici : « Rennes et Lens en forme, Reims se donne de l'air ».

Lyon – Nantes : 3-0

Lyon enchaîne les larges succès ! Quatre jours après sa victoire 4-1 à Nice, les Lyonnais ont corrigé les Nantais 3 buts à 0.

Les buteurs de l'OL se nomment Toko-Ekambi (4e), Kadewere (37e) et Paqueta (44e). Le Zimbawéen a inscrit son 7e but de la saison tandis que le Brésilien signe sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Ce large succès permet à l'Olympique Lyonnais de prendre la tête de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts !

Montpellier – Lille : 2-3

Après avoir résisté avec brio au PSG (0-0) lors de la précédente journée, Lille s'est cette fois déjoué du piège tendu par Montpellier. Mais ce ne fut pas simple pour les Dogues.

Si les Lillois menaient 1-0 à la pause (Weah, 23e), Montpellier égalisait par Laborde lors du deuxième acte (57e). Ikoné sur penalty redonnait l'avantage aux siens sur penalty (68e) mais deux minutes plus tard, Delort égalisait d'un fantastique retourné acrobatique.

Maignan empêchait ensuite Montpellier de prendre les devants en repoussant un tir de Mollet (74e) et à trois minutes de la fin, Yazici servait Yilmaz pour un but 100% made in Turquie permettant au LOSC d'arracher la victoire.

Seul point noir de la soirée, le large succès de l'OL face à Nantes fait passer Lille à la deuxième place à cause d'une moins bonne différence de buts. De son côté, Nantes est 16e avec trois points d'avance sur la place de barragiste. L'intérim de Patrice Collot devrait d'ailleurs s'achever d'ici quelques jours, le nom de Raymond Domenech revenant avec instance du côté de Nantes.

Angers – Marseille : 2-1

L'OM s'est réveillé trop tard et pourra maudire son entame de match et le penalty loupé de Payet. Les Olympiens ont en effet rapidement encaissé deux buts (Pereira Lage à la 4e puis Diony à la 23e) tandis qu'en deuxième période, après une main de Pereira Lage, Payet ne transformait pas le penalty accordé à cause d'une superbe parade de Bernardoni (71e).

L'OM trouvait finalement la faille par Rongier d'un beau coup de tête (75e) mais ne parvenait pas à égaliser. Cette défaite fait chuter l'OM à la cinquième place du classement.

Monaco – Saint-Etienne : 2-2

Ce match symbole tout ce qui ne va pas du côté de Saint-Etienne en ce moment. Dès la septième minute, les Verts ont concédé l'ouverture du score (but de Diop).

Les Verts sont ensuite sortis de leur torpeur et ce de fort belle manière, avec deux buts avant la fin de la première demi-heure par Debuchy (21e) et Bouanga, sur penalty (29e). Mannone, le portier de l'ASM réalisait ensuite plusieurs parades pour préserver le point du nul et laisser ainsi de nombreux regrets aux Verts qui pointent à la 14e place.

Saint-Etienne pensait tenir le bon bout d'autant plus que le Monégasque Matazo était expulsé après consultation de la VAR après un tacle sur la cheville de Bouanga (35e). Mais ces Verts étant fébriles, Monaco égalisait à 10 contre 11 par Volland au retour des vestiaires (48e).

PSG – Strasbourg : 4-0

Retrouvez le résumé détaillé de la rencontre ici : « Le PSG termine l'année sur une bonne note ».