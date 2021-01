Marseille ne répond plus

Pour ce match en retard de la neuvième journée, l'Olympique de Marseille espérait se relancer après avoir gagné un seul de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Mais tout est allé de travers pour les Marseillais dans cette rencontre face à Lens.

Des Marseillais timorés, des Lensois entreprenants

Dès le début du match, les Marseillais étaient dominés par les Lensois qui se procuraient la première occasion par Sotoca, dès la quatrième minute de jeu. Ce même Sotoca était repris in ex-extremis par Caleta-Car empêchant ainsi au Lensois de présenter seul face à Mandanda (26e).

Et comme rien ne va à Marseille en ce moment, Valentin Rongier sortait juste avant la pause en boitant et cédait sa place à Mickaël Cuisance (44e).

Au retour des vestiaires, la domination était toujours lensoise et c'est fort logiquement que les Sang et or ouvraient le score à l'heure de jeu. Haidara débordait côté gauche et centrait pour Banza, qui venait couper la trajectoire au premier poteau et placer une tête piquée imparable au fond des filets.

Après ce but, André Villas-Boas changeait son fusil d'épaule et procédait un triple changement : Benedetto, Thauvin et Pape Gueye étaient remplacés par Dimitri Payet, Nemanja Radonjic et Lucas Perrin (63e). Deux minutes plus tard, AVB sortait Nagatomo pour aligner un OM encore plus offensif avec l'entrée en jeu de Saîf-Eddine Khaoui. Malgré ces nombreux changements, l'OM ne parvenait pas à inverser la tendance et c'est le RC Lens qui, après trois matches sans victoire, s'est relancé au Vélodrome.

L'OM grille un joker

Avec cette défaite, la deuxième de suite à domicile après celle contre Nîmes, l'Olympique de Marseille réalise une mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions. Les Marseillais restent à la sixième place du championnat avec 32 points et voient même revenir à une longueur d'eux le Racing Club de Lens, septième avec 31 points.

L'Olympique de Marseille, qui compte encore un match en retard, contre l'OGC Nice, accuse 8 points de retard sur l'Olympique Lyonnais, troisième de la Ligue 1 et qui occupe le dernier accessit pour la Ligue des champions.