Noël Le Graët répond à ses détracteurs

Le Conseil d'Etat a accordé un sursis à Amiens et Toulouse ce mardi en suspendant les relégations en Ligue 1. Reste à savoir si la LFP et la FFF iront dans le même sens dans les semaines à venir. Le football français connaît beaucoup de secousses ces dernières semaines, bien que Noël Le Graët tente de maintenir le cap, malgré les critiques, contre vents et marrées. Dans un entretien accordé à 'le Figaro', Noël Le Graët est revenu sur la décision du Conseil d'Etat, regrettant toutefois la lenteur des instances en France, faisant un point sur la situation actuelle du football français.

"Je pense qu’on a des améliorations importantes sur le respect des décisions des instances. C’est beaucoup trop long pour beaucoup de décisions. Trop de décisions, même. On est rentré dans un système qui ne correspond plus à une réalité. Je n’irai pas jusqu’à demander un tribunal des sports, mais quand même… Les feuilletons sont souvent interminables pour des détails. Beaucoup de gens se sont exprimés, à tort ou à raison. Jean-Michel (Aulas) a battu tous les records d’audience, il est au hit-parade avec très grande présence dans les médias. Ce n’est pas à moi de juger s’il a été trop présent…", a commenté le président de la Fédération Française de Football.

Noël Le Graët a commenté la position des diffuseurs, envoyant un tacle au passage au président de Lille : "Les pros, c’est plus compliqué car il y a de l’argent, les diffuseurs 'Canal+', 'beIN SPORTS'… (...) Pourquoi ont-ils voté l’arrêt du championnat, alors ? Je n’en ai pas vu beaucoup monter au créneau sur ce thème. Gérard Lopez ? Ah oui, l’acrobate de la finance. Tout le monde peut dire aujourd’hui qu’on aurait pu jouer. Faire des matchs comme les Allemands à huis clos ? Ça ne m’intéresse pas".

"J’aimerais bien que certains disent "merci" de temps en temps. On ne l’entend pas assez. C’est une question de politesse. On va perdre quoi? Un mois de football. Et alors ? On va démarrer au mois d’août, avec des stades accueillant plus de monde que prévu ? De quoi se plaint-on ? On devait respecter les décisions du premier ministre. Les gouvernements décident, c’est inscrit dans le règlement UEFA. Quel reproche peut-on faire à l’exécutif ?", a ajouté le président de la FFF.

Noël Le Graët a une nouvelle fois justifié la décision de la France de mettre un terme à la saison : "La France est le seul pays d’Europe qui donne de l’argent à tout le monde, même au football avec des prêts garantis par l’État. Ceux qui avaient des bilans convenables ont pu s’inscrire dans la démarche de la BPI (Banque publique d’investissement). Avec un prêt global, ils ont réussi à en transformer une partie en subvention nette directe, remboursable sur trois, quatre ou cinq ans. Trouvez un État en Europe qui a fait cela! L’Angleterre, l’Allemagne? Non, aucun pays n’a pris les mesures qui ont été mises en œuvre en France pour les entreprises, dont les clubs de football professionnel. J’aimerais bien que certains disent 'merci' de temps en temps. On ne l’entend pas assez".