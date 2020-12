OM-Lens reprogrammé le mercredi 20 janvier 2021

Initialement, la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, comptant pour la 9e journée de Ligue 1, devait se jouer le vendredi 30 octobre.

Mais après l'annonce de plusieurs cas de coronavirus au sein de l'effectif lensois, la rencontre avait été reportée au dimanche 3 janvier 2021.

Ce report n'était pas du goût du président olympien, Jacques-Henri Eyraud dont le match contre Nice a également été reporté pour les mêmes raisons : « l'OM jouera pendant plusieurs mois avec un déficit de deux rencontres, ce qui soulève un problème d'équité évident en matière de compétition sportive » , avait-il déclaré.

Mais l'OM avait bon espoir de voir ce match reporté à une date autre que celle du 3 janvier. André-Villas-Boas l'avait même laissé entendre lors de la conférence de presse avant le match contre Reims : « Après la trêve, on reprendra par une double séance le 29 décembre ou le 31 si le match face à Lens est décalé. On l'espère, et on a plutôt l'accord de tout le monde. »

Et le souhait de l'entraîneur marseillais a été exaucé. La LFP a annoncé ce lundi, dans un communiqué, le match OM-Lens était reprogrammé le mercredi 20 janvier 2021 à 21h.