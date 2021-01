Puel demande le report du derby entre Saint-Etienne et Lyon

Chaque année, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique est l’un des matches les plus attendus du championnat de France ; La rivalité entre les deux clubs rhônalpins n’est plus à décrire mais en cette saison 2020-2021, il est fort à parier que la guerre des mots entre les deux entités n’ait pas lieu. D’abord parce que le stade Geoffroy-Guichard sonnera creux dimanche soir au moment de l’entrée des deux équipes, ce qui enlève déjà beaucoup d’authenticité à cette rencontre. Ensuite car l’écart entre les deux équipes n’a jamais semblé aussi grand avec des Lyonnais, certes vaincus le week-end dernier mais toujours troisièmes, et des Stéphanois n’ayant gagné qu’un match sur les 17 derniers.

Comme si l’ambiance d’un derby n’était pas assez plombée, voilà que la crise de Covid-19 est venue mettre son grain de sel. Le club du Forez est l’un des plus touchés en France et a dû se présenter avec une équipe amputés de plus de dix joueurs à Strasbourg le week-end dernier (18 avec le staff). Sans de nombreux cadres, les Verts se sont logiquement inclinés en Alsace, les plongeant un peu plus dans les entrailles de la Ligue 1. Le constat devrait être le même dans quelques jours face à l’OL, ce qui a poussé Claude Puel a demandé un report de ce derby.

"[Aimeriez que le derby soit reporté ?] Oui on demande (le report), oui on peut faire la demande de reporter le match. Mais il y a un règlement et le règlement dit qu'on doit jouer. On perdrait le match sur tapis vert, a indiqué Claude Puel lors d’une conférence de presse en visio. On a eu certaines démarches à Strasbourg. On a prévenu toutes les personnes d’autorités et notamment avec le responsable médical de la Fédé. On nous a intimé de jouer le match car il n’y avait pas d’autres solutions à cause du règlement."

Estimant que le championnat se retrouvait faussé à cause de toutes ces absences, l’entraîneur stéphanois sait que la demande auprès de la Ligue ne devrait pas aboutir, notamment à cause du retour de certains joueurs après leur période d’isolement.

Néanmoins, il assure que ces retours n’auront pas vraiment d’impact sur la rencontre après des joueurs n’ayant rien fait physiquement pendant le quarantaine et donc à court de rythme pour un match de haut niveau.

"On est dans un processus où il y a une semaine de préparation pour le derby. Sauf si d’autres cas se déclarent on va devoir jouer ce match car certains joueurs ne seront plus considérés comme positifs, a poursuivi le technicien stéphanois. […] Six joueurs ne pourront pas être disponibles car ils n’auront pas atteint la date possible de reprise de l’entraînement collectif. Quatre joueurs peuvent revenir dans le circuit règlementaire mais ils seront en manque de niveau et d’entraînement. Ils reprendront les sessions en groupe le jour du match contre Lyon ou la veille."