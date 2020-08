"On ne peut pas se permettre d'avoir des matchs reportés"

Le match d'ouverture Marseille-Saint-Etienne reporté, un bien mauvais signal pour la Ligue 1, qui reprend ses droits ce week-end après de longs mois d'interruption.

Le directeur exécutif de la LFP, Didier Quillot a affirmé à 'BFMTV' que des améliorations du protocole sanitaire étaient étudiées pour éviter l'accumulation des reports, qui deviendrait impossible à gérer.

"On travaille d’ores et déjà avec les pouvoirs publics et les médecins pour améliorer ce protocole, a indiqué Didier Quillot, sans rentrer dans les détails. On a un calendrier déjà assez congestionné. On ne peut pas se permettre d’avoir des matches reportés.

"C’est pour ça qu’on travaille avec les pouvoirs publics, encore ce week-end, pour essayer d’améliorer le premier protocole qui a été élaboré."

Ces derniers jours, plusieurs entraîneurs du championnat à l'image de Christophe Galtier ou Patrick Vieira ont exprimé leur inquiétude concernant les conditions de cette reprise.