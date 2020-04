Reprise des entrainements début mai en Ligue 1 ?

Depuis trois semaines, et comme c’est le cas un peu partout en Europe, le championnat français est suspendu. La date de la reprise n’est pas encore connue. Toutefois, et même si la crise sanitaire reste prégnante avec la pandémie du coronavirus qui ne cesse de s’amplifier, la Ligue professionnelle a tracé une feuille de route. L’objectif est de finir les compétitions domestiques avant le 15 juillet prochain, au plus tard.

Afin de pouvoir respecter cette échéance, et vu le nombre de journées qu’il restait à disputer (10), il parait impératif de rejouer début juin. Il n’est pas certain que les conditions d’une reprise seront alors réunies mais les clubs font comme si c’était le cas, en s’organisant sur la base de cette hypothèse afin d’être d’attaque au cas où. C’est ce que révèle le quotidien 'Le Parisien'.

La préparation avant la reprise sera cruciale

Reprise de la compétition à l’entame du mois de juin signifie également quelques semaines de préparation en amont. En effet, et après une coupure qui risque de durer environ deux mois, il y aura besoin de se remettre en forme. Et cette montée en puissance sur le plan physique ne peut se faire sur un claquement de doigts. Les programmes d’entretien qui ont été concoctés aux joueurs ne peuvent suffire.

Pouvoir bien se préparer avant de retrouver le rectangle vert est d’autant plus important que la période d’arrêt risque d’être plus conséquente que lors de l’avant-saison. De plus, lorsque le championnat sera de retour, les journées seront rapprochées avec des matches tous les trois jours. Cela accroit le risque de blessures. Et vu la perte musculaire que les joueurs risquent de subir pendant le confinement, il sera, là aussi, très important de recouvrir toutes les capacités athlétiques nécessaires.