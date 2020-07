Roxana Maracineanu évoque un potentiel retour aux huis clos

Alors que la prochaine saison de Ligue 1 reprendra à la fin août, les équipes françaises ont déjà repris le chemin des terrains avec les habituels matches amicaux de pré-saison. Parmi elles, le Paris Saint-Germain qui s'est offert le luxe de disputer ses deux premières rencontres avec des supporters.

Vendredi dernier, ce sont justement ces supporters qui ont fait parler d'eux en marge de la rencontre amicale face à Waasland-Beveren (7-0). En effet, si la jauge était limitée à 5000 spectateurs au sein du Parc des Princes, les ultras du club n'ont pas respecté le protocole sanitaire, en oubliant totalement d'appliquer la distanciation sociale pour supporter leur équipe. Une attitude qui a contraint la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, à réagir.

Cette dernière a prévenu, les autorités ne s'interdisent pas d'imposer des huis-clos "si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées". Via un communiqué officiel, le Ministère a confirmé ces propos, livrant un discours sous le signe de la fermeté.

"Respecter les distances et les protocoles sanitaires est une nécessité absolue pour la santé des supporters et de tous les Français (...) Des décisions de huis clos pourraient être prises, conformément au droit applicable, si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées lors des prochains matches", peut-on lire sur le communiqué en question. Aux supporters de faire preuve d'une atittude plus responsable à l'avenir.