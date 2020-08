Saint-Étienne lance sa saison, Monaco se relance

Quatre matchs étaient au programme du multiplex ce dimanche après-midi pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Pour son entrée en lice, l'ASSE a pris le meilleur sur Lorient, tandis que Monaco est allé chercher son premier succès de la saison à Metz. Une semaine après s'être quittés bon amis, Bordeaux et Nantes l'ont également emporté.

Saint-Étienne-Lorient 2-0

Ils n'avaient pas pu jouer la semaine passée pour cause de report de match, les Verts ont désormais bien entamé leur saison. Dominateurs, les hommes de Claude Puel ont fait la différence sur un superbe but de Romain Hamouma, qui trouvait la lucarne de Paul Nardi (19e).

Si le portier des Merlus a par la suite repoussé l'échéance, les locaux faisaient le break au retour des vestiaires, toujours par le même Romain Hamouma (51e). Une victoire qui permet à Saint-Étienne de bien lancer une saison qui s'annonce de transition après une année chaotique. Côté lorientais, les hommes de Christophe Pélissier n'auront pas réussi à enchaîner après leur victoire inaugurale contre Strasbourg.

Metz-Monaco 0-1

Comme la semaine passée contre Reims, Monaco s'en est remis à son arrière-garde pour trouver la faille. Avec plus de réussite cette fois, puisque le but de Badiashile à la suite d'un coup-franc (22e) offre la première victoire de la saison aux Monégasques.

Réduits à 10 après l'expulsion de Fofana en début de seconde période, les hommes de Niko Kovac ont su faire le dos et conserver leur cage inviolée malgré une frappe de Centonze sur la barre à l'heure de jeu. Eux aussi privés de match la semaine dernière suite au parcours du PSG en Ligue des champions, les Grenats débutent par un revers.

Angers-Bordeaux 0-2

Malgré un été chaotique à tous les niveaux, les Girondins de Bordeaux entament plutôt bien leur saison. Une semaine après le nul dans le derby contre Nantes, les protégés de Jean-Louis Gasset sont allés chercher une précieuse victoire à l'extérieur sur la pelouse d'Angers.

Un succès qui s'est dessiné en première période, quand Josh Maja sur corner (25e) puis Basic bien servi par Hwang (28e) ont mis les Bordelais devant en trois minutes. Le poteau trouvé par Thioub n'y change rien et Angers concède la défaite, une semaine après avoir pris le meilleur sur Dijon.

Nantes-Nîmes 2-1

Pas de deuxième victoire non plus pour Nîmes, apparu très à son avantage le week-end dernier contre Brest (4-0), mais qui n'est cette fois pas parvenu à décrocher un résultat à la Beaujoire. Une tête de Girotto (11e) et un penalty transformé par Louza (27e) mettaient Nantes devant à la pause, avant une seconde mi-temps plus compliquée.

L'exclusion du même Louza pour un tacle sur Lucas Deaux a compliqué la tâche des Canaris, qui voyaient les Crocos réduire le score quelques instants plus tard par l'intermédiaire de Zinédine Ferhat (57e). Insuffisant pour les visiteurs, incapables de tromper la vigilence d'Alban Lafont une deuxième fois. Les Nantais termineront même à 9 après le deuxième jaune reçu par Fabio à l'orée du temps additionnel.