Mbappé, Ben Yedder, Bamba nommés au MVP d'octobre en Ligue 1

L'UNFP a dévoilé ce lundi 9 novembre les trois nommés pour le trophée du meilleur joueur du mois d'octobre.

Et ces trois joueurs sont Jonathan Bamba (Lille OSC), Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Au cours du mois d'octobre, Kylian Mbappé a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives tandis que Jonathan Bamba totalise 2 et 3 passes décisives. Il s'est notamment mis en évidence lors du derby face au RC Lens avec un but et deux passes décisives pour le plus grand bonheur de ses supporters.

Enfin, Wissam Ben Yedder a fait trembler les filets à trois reprises et a délivré une passe décisive.