Waldemar Kita a pris position en faveur d'une reprise de la Ligue 1, même si cette dernière devait se faire que dans un mois ou deux, estimant que la vie devait bien reprendre ses droits, alors que la France expérimente le confinement depuis le 17 mars dernier pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus.

"Même si ce n’est que dans un ou deux mois, j’estime qu’il est temps que la vie reprenne, a confié le président de Nantes dans une interview accordée au Parisien. J’ai toujours estimé qu’intellectuellement, mentalement et financièrement, l’homme devait travailler. Mais je pense à ceux qui n’ont pas d’argent et qui y seront vite obligés.

"Certains vont devoir retourner au boulot en se levant à 5h du matin, en prenant le métro pour gagner 1200€. Tout en bénéficiant d’une sécurité minimale. Pourquoi un football, qui lui sera entouré de toutes les précautions sanitaires nécessaires, ne retournera pas au travail ? Parce qu’il est privilégié, qu’il vit dans sa bulle ?"

Une volonté affichée de voir le championnat aller à son terme qui ne s'expliquerait pas par des raisons économiques, selon lui.

"Nous sommes en parfaite santé financière, a-t-il en effet assuré. Si je ne pensais qu’à l’économie, je dirais qu’à cause des huis clos je vais perdre beaucoup de recettes. Mais les matches à huis clos sont indispensables dans un premier temps pour protéger les joueurs et nos spectateurs.

"On doit retrouver de l’activité et de la vie dans notre pays et le foot en partie. Regarder un match, même à la télé, pourra participer à ce retour à la vie et redonner un peu de moral aux gens après cette période de souffrance."