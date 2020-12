Ligue 2: choc en tête entre Grenoble et Troyes, Toulouse et Auxerre en embuscade

Troyes (1e, 34 points) rencontre Grenoble (2e, 31 pts) dans le choc de la 17e journée avec en ligne de mire pour l'Estac le titre honorifique de champion d'automne. Les hommes de Laurent Batlles, invaincus depuis douze rencontres, la plus longue série de l'histoire du club en L2, ont la possibilité de mettre le GF 38 à six points en cas de succès.

En face, les Grenoblois, meilleure défense de L2 et qui ont remporté six des sept matches disputés dans leur écrin du Stade des Alpes, peuvent revenir à hauteur du leader avant la trêve en cas de succès.

Après sa victoire à domicile contre Le Havre (4-3) lors de la dernière journée qui lui a permis de monter sur le podium, Toulouse (3e, 29 pts) peut enchaîner un troisième succès consécutif à Pau (17e, 14 pts) et rafler la deuxième place à Grenoble en cas de défaite des hommes de Philippe Hinschberger.

Les violets pourront compter leur buteur anglais, Rhys Healey (7 buts), auteur d'un doublé contre Le Havre et d'un but toutes les 82 minutes en moyenne cette saison en Championnat.

Auxerre et le Paris FC, respectivement quatrième et cinquième à égalité de points (28 pts), sont dans des dynamiques opposées mais tenteront de rester au contact du wagon de tête.

Leader il y a quatre journées, le Paris FC n'en finit plus de chuter au classement et la réception de Guingamp (15e, 16 pts) à Charléty (20h00) est l'occasion de mettre fin à une série de six matches sans victoire.

Auxerre, meilleure attaque de L2 (33 buts), se déplace à Dunkerque (11e, 17 pts) et peut conclure l'année 2020 par un dixième match sans défaite en infligeant un troisième revers consécutif aux Nordistes.

Programme:

Mardi 22 décembre

(20h00) Paris FC - Guingamp

Pau - Toulouse

Nancy - Chambly

Le Havre - Rodez

Amiens - AC Ajaccio

Caen - Sochaux

Châteauroux - Clermont

Dunkerque - Auxerre

Grenoble - Troyes

Niort - Valenciennes