Toulouse rate l'occasion d'être champion d'automne à Caen

Troyes est donc champion d'automne, tandis que les Toulousains restent à la 2e place, à deux points derrière.

Mené 2-0 après un quart d'heure de jeu sur des réalisations de Kelian Nsona (10e) et Alexandre Mendy (16e), le TFC a réussi à revenir grâce à Bafodé Diakité (44e) et Nathan N'Goumou (78e), dans une rencontre qui laissera des regrets aux deux équipes.

D'un côté, les Toulousains pourront pester contre leurs errements défensifs de l'entame, dans un match qu'ils ont globalement dominé.

Les deux buts encaissés en six minutes sont venus de deux long ballons dans le dos d'une défense apathique en ce début de match, à l'image de Sebastian Dewaest.

Arrivé quelques jours plus tôt de Genk, le défenseur belge de 29 ans a vécu une première période délicate, marquée par une grosse erreur de jugement sur le deuxième but, laissant à Alexandre Mendy tout le loisir d'inscrire son premier but de la saison, peu après en avoir été empêché par Maxime Dupé.

Cette double punition a forcé Toulouse à courir après le score pendant la majeure partie de la rencontre, tandis que les Caennais se sont contentés de placer quelques tentatives, par Yoann Court (33e), sorti sur blessure à cause d'un claquage (42e), ou par Benjamin Jeannot (75e), entré à la place de Mendy.

Pour le TFC, l'espoir est venu du jeune défenseur Bafodé Diakité (20 ans), sur une frappe de trente mètres puissante et surtout flottante qui a supris tout le monde, à commencer par lui-même.

Entré en jeu à la 73e minute, Nathan N'goumou, 20 ans également, a remis les deux équipes à égalité et ouvert son compteur en pro pour sa troisième apparition de la saison, avant que Jessy Deminguet ne manque la balle de match pour Caen (86e).

S'ils gagnent deux places au classement (8e), Pascal Dupraz et ses hommes ne peuvent se satisfaire de ce résultat, avec seulement une victoire sur leur huit derniers matches.

Résultats complets de la 19e journée:

Vendredi 8 janvier

Sochaux - Clermont 0 - 0

Châteauroux - Guingamp 2 - 3

Dunkerque - Troyes 0 - 0

Le Havre - Valenciennes 0 - 2

Nancy - Rodez 2 - 2

Niort - Amiens 0 - 2

Paris FC - AC Ajaccio 1 - 1

Pau - Chambly 1 - 3

Samedi 9 janvier

Grenoble - Auxerre 2 - 2

Lundi 11 janvier

Caen - Toulouse 2 - 2