Troyes et Toulouse se neutralisent, Le Havre s’impose à domicile. afp

Troyes et Toulouse, leader et dauphin de la Ligue 2, se sont neutralisés (1-1) samedi lors de la 24e journée, tandis que Le Havre s’est imposé à domicile face au Paris FC (1-0) et remonte ainsi à la 13e place du classement.