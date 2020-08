Valenciennes et le Paris FC prennent les commandes

Devant des tribunes parsemées de spectateurs dans des stades limités à la jauge des 5.000 spectateurs autorisés en temps de pandémie, dont la menace continue de planer sur le foot national, la L2 a bien repris avec 13 buts (et quatre cartons rouges) en neuf matches.

Premier rendez-vous et premières joies pour le Valenciennes FC, large vainqueur d'un Pau tout nouveau à ce niveau. Le champion du National s'est vite rendu compte du changement de division avec les buts des attaquants Baptiste Guillaume (4e) et Teddy Chevalier (13e, pénalty). Si Kévin Cabral a alourdi le score (57e), la fête n'est pas totale pour le VAFC, qui a perdu sur blessure Malek Chergui et Baptiste Guillaume.

Plus tôt samedi, l'autre promu et néo-professionnel Dunkerque avait bien mieux démarré, en venant s'imposer (1-0) sur le terrain de Toulouse, ancien pensionnaire de L1 et plus gros budget du championnat après à son rachat par le fonds d'investissement américain RedBird.

Amiens, également relégué de L1 au terme d'une saison tronquée par le Covid-19, a remporté poussivement son duel face à Nancy (1-0) grâce à Sehrou Guirassy.

Devant Amiens, en haut du classement figurent Sochaux et son solide nouveau défenseur Florentin Pogba, titulaire pour la victoire à Auxerre (2-0).

Dans l'Oise, le match entre Chambly et le Paris FC a bien eu lieu malgré l'annonce vendredi de trois joueurs positifs au coronavirus dans l'effectif parisien. Ceux-ci placés en quarantaine, le PFC s'est imposé facilement chez son voisin avec un doublé de Florian Martin (3-0).

Malgré l'entrée en jeu de sa recrue phare, l'ex-international français Paul-Georges Ntep, Guingamp a en revanche mal débuté face à Niort à domicile (1-0).

Comme la Bretagne, la Corse a vu une surprise avec la défaite de l'AC Ajaccio contre Châteauroux (1-0).

A domicile, Rodez a réalisé un beau coup contre Grenoble (1-0) alors que Clermont et Caen se sont neutralisés 0 à 0, seul partie sans but de la journée.

Aucun match de Ligue 2 n'a pour l'instant été reporté à cause du coronavirus alors que, comme en Ligue 1, la tenue d'une rencontre est sérieusement menacée à partir de quatre cas par équipe selon le protocole de la Ligue.