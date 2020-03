Le nouveau plan d'Agnelli pour la Champions League

Andrea Agnelli, président de la Juventus et membre de l’ECA (association des clubs européens), entend œuvrer pour que les plus grands clubs européens aient toujours accès à la Ligue des Champions. Y compris les années où ils ne sont pas qualifiés sur le terrain.

"On pense à la mise en place d'éléments correctifs pour ces clubs afin de leur permettre de prospérer", a indiqué Agnelli lors d'un sommet sur le football organisé par le quotidien 'Financial Times' à Londres. Une déclaration qui intervient à un moment où son club est sous la menace d'une éliminatiion prématurée en C1 après son défaite en 8e de finale aller.

Le responsable bianconero vu que les résultats passés dans les compétitions européennes soient aussi pris en compte pour déterminer les équipes qualifiées pour l’épreuve reine du continent. "Un club pourrait conserver son statut dans les compétitions internationales à partir du moment où il atteindrait un niveau minimum dans son championnat", a-t-il confié.

Agnelli a conclu en affirmant que l’Atalanta de Bergame, bien qu’ayant terminé dans le Top 4 de la Serie A en 2018-19, n’aurait jamais dû participer à la C1 cette année. "J'ai le plus grand respect pour ce qu'accomplit l'Atalanta, mais sans avoir de passé dans les compétitions européennes, après une seule bonne saison, ils participent à la Ligue des champions. Est-ce que c'est juste ?", s’est-il interrogé. Des propos forts et qui risquent de faire jaser en Lombardie.