Carlos Bianchi voit de nouveau le PSG en finale de Ligue des champions

Il n’est resté que deux saisons au PSG mais Carlos Bianchi a réussi la passe d’armes de s’inscrire comme une véritable légende du club parisien. Grâce à ses deux titres de meilleur buteur du championnat de France, l’attaquant argentin a une place à part dans les livres du PSG.

Quarante-ans après son départ, celui qui est également passé par Reims et Strasbourg suit encore avec attention le parcours des Parisiens. Il était d’ailleurs devant sa télé pour suivre la balade parisienne à Barcelone. Tout sauf une surprise pour Bianchi.

"Barcelone, c'est une équipe quelconque, balance-t-il dans 'Le Parisien'. On le voit dans le championnat espagnol. Elle est 3eme, à 5 points de l'Atlético de Madrid, qui vient de se faire balader par Chelsea en Ligue des champions (0-1). Ce n'est pas un grand championnat cette saison."

Malgré la faiblesse de l’adversaire, Carlos Bianchi estime que le PSG a récité la partition parfaite en Catalogne pour s’ouvrir le chemin de la qualification. L’Argentin ne voit d’ailleurs pas l’ombre d’une remontada. Mieux, il estime qu’en retrouvant Neymar et Di Maria dans quelques semaines, les champions de France en titre seront armés pour connaître une nouvelle finale de Ligue des Champions. C’est d’ailleurs le souhait de l’homme aux 71 buts en 80 matches avec le PSG.

"Au début de la saison dernière, j'ai dit au président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi) que la finale de la Ligue des champions serait PSG-Manchester City. Paris y était, pas City (NDLR : éliminé en quart contre Lyon à Lisbonne). S'ils ne se rencontrent pas avant, je vois en 2021 la même finale."

Une affiche alléchante entre deux des effectifs les plus riches en qualité et en quantité d’Europe. Une opposition de style également entre le jeu de possession mancunien et la force de frappe offensive parisienne, incarnée par Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé, le champion du monde 2018 a impressionné son ainé qui lui prédit une très grande carrière.

"Tous les deux sont forts mais ils sont différents. Haaland est un avant-centre. Mbappé n'est pas un avant-centre mais les deux sont buteurs. Haaland est plus buteur que Mbappé mais Kylian sera le meilleur joueur du monde. S'il ne se blesse pas, il deviendra le meilleur dans deux ou trois ans. Il est bien plus qu'un buteur."

"Pour moi, il a besoin d'évoluer dans une équipe qui ne domine pas trop. Je suis convaincu qu'il n'aurait pas sa place à Manchester City où l'on garde trop le ballon. A la fin, dans les trente derniers mètres, il ne reste plus assez d'espaces pour la course. Lui, sur vingt mètres, il en prend trois d'avance. Il a un coup de reins sensationnel."