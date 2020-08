La liste des joueurs du PSG révélée par l'UEFA

On connaît la liste des joueurs inscrits par le PSG pour le Final-8 de la Ligue des champions, qui se disputera à Lisbonne du 12 au 23 août.

Dans sa liste A, l'UEFA a notifié l'inscription de 23 joueurs avec deux changements par rapport à la liste dévoilée au début de la compétition. Ainsi, les départs en fin de contrat de Thomas Meunier et Edinson Cavani sont compensés par Mitchel Bakker et Eric Maxim Choupo-Moting, tous les deux retenus cette fois-ci.

Notons au passage la présence des jeunes Timothée Pembele, Kays Ruiz-Atil et Arnaud Kalimuendo dans la liste B suite aux départs de Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (Saint-Etienne). Le gardien Garissone Innocent et le défenseur Loïc Mbe Soh complètent cette liste.

La liste A du PSG pour le Final-8

Gardiens (3) : Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka

Défenseurs (9) : Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Mitchel Bakker, Colin Dagba

Milieux (5) : Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Idrissa Gueye

Attaquants (6) : Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi, Julian Draxler

Ils sont dans la liste B :

Garissone Innocent, Timothée Pembele, Loïc Mbe Soh, Kays Ruiz-Atil, Arnaud Kalimuendo