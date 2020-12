Barça-PSG : comme on se retrouve !

Quatre mois après sa défaite en finale de l'édition précédente face au Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain retrouve le parfum des phases finales.

Le tirage au sort du premier tour des phases finales de la plus prestigieuses des compétitions européennes a livré son verdict ce lundi. Les hommes de Thomas Tuchel, passés par toutes les émotions dans une poule disputée, connaissent désormais leur prochain adversaire. Ils devront venir à venir à bout du FC Barcelone.

Après avoir terminé en tête de son groupe, devançant notamment le RB Leipzig (qualifié), Manchester United (éliminé) et l'Istanbul Basaksehir (éliminé), le Champion de France pouvait hériter de l'Atalanta Bergame, de l'Atletico Madrid, du Borussia Mönchengladbach, du FC Barcelone, du FC Porto, du FC Séville ou encore de la Lazio Rome. Un tirage abordable consistait à hériter du FC Porto ou encore de la Lazio Rome, tandis que deux gros morceaux étaient à éviter : l'Atletico Madrid et le FC Barcelone.

Malheureusement pour le dernier représentant français, le tirage n'a pas été clément... Et pour cause, ce sera le FC Barcelone de Lionel Messi et des Français Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti qui se dressera sur la route des Parisiens. Un Barça certes en crise, dont il faudra toutefois se méfier !

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions auront lieu les 16, 17, 23, 24 février et les matches retour se dérouleront les 9, 10, 16, 17 mars.