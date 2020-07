OFFICIEL : Le TAS annule l'exclusion de Manchester City

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu son verdict ce lundi matin. Et celui-ci est favorable à Manchester City, suite à l'appel fait par le club anglais contre son interdiction de disputer la Ligue des champions. L'organisme basé en Suisse a confirmé ce lundi que l'équipe entraînée par Pep Guardiola pourrait donc disputer les prochaines éditions de la plus prestigieuse des compétitions européennes. L'audience de City devant le TAS avait commencé le 8 juin, et s'était terminée deux jours plus tard.

Pour rappel, le club phare de Premier League cherchait à annuler la décision de l'UEFA de l'exclure de toute compétition européenne pour les deux prochaines saisons et de lui infliger une amende de 30 millions d'euros après les avoir reconnus coupables de "violations graves" du règlement du fair-play financier (FFP). Des accusations sans cesse niées par Manchester City, alors que celles-ci découlaient d'une série d'articles publiés par Der Spiegel en novembre 2018, s'appuyant sur des informations prétendument obtenues par le lanceur d'alerte Football Leaks. Tiré d'affaire, le club anglais devra toutefois payer une amende de 10 millions d'euros.

Vendredi, le manager de City, Pep Guardiola, s'était déclaré confiant quant aux chances du club d'obtenir gain de cause en appel. "Je suis très confiant parce que j'ai vu les assurances du club sur le fait que la saison prochaine nous serons là", avait-il déclaré. Et force est de constater que le Catalan avait vu juste. Pour rappel, Manchester City est encore en lice dans cette compétition et peut se qualifier pour les quarts de finale, après l'avoir emporté à l'aller face au Real Madrid (1-2).