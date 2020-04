Rubiales évoque la possibilité d'un Final Four en Champions League

Plusieurs options sont envisagées pour tenter de terminer l'ensemble des compétitions de clubs, arrêtées depuis trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus. Si les championnats semblent une priorité pour tout le monde, la question se pose également pour les Coupes d'Europe, alors que certains huitièmes de finale n'ont pas encore trouvé de vainqueur.

"Nous n’écartons aucune option, que ce soit à huis clos ou avec du public. On doit trouver une solution raisonnable, a pour sa part affirmé Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole à 'Fox Sports Mexique'. Toutes les parties sont intéressées pour qu’on puisse terminer la compétition, mais toujours en étant certaines d’être protégées."

"Organiser une finale à quatre équipes, un Final Four, est une option parce qu’il y a de moins en moins de places disponibles dans le calendrier, et il faut avoir de l’imagination. On n’a pas pensé à une annulation pour le moment."

Si cette solution devait être retenue pour la Ligue des champions, il faudrait encore disputer les quatre huitièmes de finale retour restants et les quarts de finale afin de désigner les quatre qualifiés pour ce Final Four.