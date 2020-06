Un Final 8 programmé à Lisbonne !

On en sait un peu plus sur la manière dont la Ligue des Champions devrait se terminer et aussi le lieu où elle devrait se disputer. L'option du format resserré aurait été adoptée par les hautes instances continentales.

Le site italien de 'Sky Sport' indique ce jeudi que les lieux des retours des huitièmes de finale restent inchangés. Juventus-Lyon se tiendra à Turin, tandis que Barcelone-Naples se déroulera au Camp Nou. Mais à partir des quarts de finale, il y aura une vraie révolution avec un "Final Eight" prévu entièrement à Lisbonne. Comme annoncé précédemment, les enceintes de «De la Luz» et «José Alvalade» seront probablement les lieux de ces derniers matchs.

Il en va de même pour la Ligue Europa. Les 16es de finales restants se joueront normalement, tandis que les rencontres à partir des 8es sont programmées à un seul endroit et c'est en Allemagne.

L'UEFA aurait aussi pris deux autres décisions et qui sont sur le point d'être officialisées. La Supercoupe d'Europe se jouera à Budapest, tandis que la Ligue des champions féminine se terminera en Espagne, également avec un Final Eight.