Vers un "Final four" les prochaines saisons en Ligue des champions ?

La finale de la Ligue des champions se jouera ce dimanche soir à 21h00 entre le PSG et le Bayern Munich. Et cette édition restera quoiqu'il arrive dans l'histoire puisque son format a été modifié en cours de route à cause de la pandémie de Covid-19.

Et l'introduction du « Final 8 » a beaucoup plu au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin comme il l'a expliqué dans une interview à 'Reuters' : « nous avons été contraints de le faire mais nous avons découverte quelque chose de nouveau. Nous y penserons donc à nouveau dans le futur. »

Pour le président de l'UEFA, un format sans les matches en aller-retour oblige les équipes à aller de l'avant et à tout donner : « il n'y avait pas tellement de tactiques. Sur un match sec, quand une équipe encaisse un but, elle doit vite réagir. Avec le système aller-retour, l'équipe peut se dire qu'il lui restera encore un match pour se rattraper. »

Un « Final four » plutôt qu'un « Final 8 » ?

Cependant, Aleksander Ceferin a conscience que ce format entraîne la disparition de plusieurs matches et donc de revenus à engranger auprès des média. Il rappelle également qu'un afflux de supporters de huit clubs différents dans une même ville peut poser des problèmes logistiques mais aussi sécuritaires.

De plus, le format traditionnel, avec des matches aller-retour à partir des huitièmes de finale jusqu'aux demi-finales est inscrit dans le règlement jusqu'à la saison 2024-2025 et bloqué contractuellement. Il faudra attendra la saison 2025-2026 pour voir un nouveau format. Toutefois, les discussions sur un nouveau format pourront être engagées dès cette année.

Mais Aleksander Ceferin adore le format avec des matches secs et dans son interview à 'Reuters', si on lit entre les lignes, il laisse sous-entendre la tenue d'un « Final Four » qui débuterait à partir des demi-finales : « Le « Final 8 » est un format très intéressant. Mais je doute que le calendrier nous permet d'en faire un nouveau parce que cela prendrait trop temps. Mais un format avec des matches secs est beaucoup plus excitant que le format traditionnel. Avec un nouveau format, et c'est juste une hypothèse, nous pourrions jouer dans une seule ville pendant une semaine. Mais il est encore un peu tôt pour y penser. »