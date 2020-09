Caleta-Car, l'avenir de la Croatie

Après une année de "rookie" difficile, puis une seconde bien meilleure, écourtée par la pandémie, "Duje", qui fêtera ses 24 ans dans une dizaine de jours, a pris un départ canon avec un doublé à Brest (3-2): un but du pied, d'un geste de buteur, un de la tête, d'un coup de tête plus classique pour un central monté sur corner.

Justement un des domaines qu'il devait améliorer, a expliqué Caleta-Car en février à l''AFP'.

"Je pourrais marquer plus, notamment sur les corners, je pourrais être plus dangereux grâce à ma taille", avait-il souhaité.

En Bretagne, il a crevé l'écran avec ses buts, mais il a surtout réalisé un gros match défensif, coupant de nombreuses trajectoires et imposant son physique de colosse (1,92 m/89 kg).

Il a aussi délivré quelques-uns de ses "bonbons" dont les supporters marseillais se délectent, des transversales de 40 m d'une précision d'orfèvre, déposées sur une pièce de cinq centimes.

"Jamais baissé les bras"

"Il n'y a pas de recettes pour ces relances, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais c'est très difficile d'être précis et d'y arriver à chaque fois, explique-t-il. Mais dès que j'en ai l'opportunité, je tente ces passes longues qui peuvent créer l'espace pour mes coéquipiers".

C'est une des qualités du Croate qui avaient séduit le staff de Rudi Garcia, quatre fois opposé à "DCC" en Ligue Europa 2017/18, en poules, puis en demi-finales (2-0/1-2 a.p.) contre Salzbourg.

Acheté 20 millions d'euros, Caleta-Car a d'abord déçu, mais avait des circonstances atténuantes: il venait de jouer 12 mois sans interruption, des préliminaires européens avec le club autrichien jusqu'à la finale de la Coupe du monde contre les Bleus, en juillet 2018, où il était sur le banc.

"Je venais à peine d'arriver, je n'étais pas en forme, tout était nouveau, et j'ai connu une baisse de confiance", reconnaît-il.

Mais il a conquis sa place la saison suivante, sous le magistère d'André Villas-Boas.

"Il n'a jamais baissé les bras, a continué à travailler", souligne le coach de l'OM.

Maintenant il rêve de conquérir sa place en sélection nationale, où règne le duo vice-champion du monde, Dejan Lovren (Zenit)-Domagoj Vida (Besiktas), encore titulaires mais dépassés samedi au Portugal (4-1).

Une place à prendre

"C'est vrai que maintenant que je joue bien, j'aimerais bien la prendre, moi, cette place, rêve-t-il. Je serais heureux de joueur, mais il est sûr qu'ils ont la priorité sur moi, parce qu'ils sont plus expérimentés."

S'il incarne l'avenir de l'incroyable vivier croate, il a pris un petit peu de retard en ne disputant pas l'Euro-2019 Espoirs, en Italie. L'OM n'a pas voulu qu'il y aille.

Le sélectionneur, Zlatko Dalic, l'avait puni dans la foulée, le laissant sur le banc contre Galles et la Tunisie en juin 2019, et à la maison en septembre pour la Slovaquie et l'Azerbaïdjan.

"Cela a toujours été un honneur et une fierté de faire partie de l'équipe de Croatie", avait répliqué le joueur, attendant que l'orage passe.

Désormais tout va bien et il est prêt à conquérir sa place, comme à l'OM, où ses performances pourraient séduire des acheteurs.

A Marseille, "il est plus épanoui", a jugé fin janvier Bouna Sarr, son coéquipier. "Il est plus à l'aise, va plus vers les autres, et ça se voit. Il a une âme de leader, même s'il doit faire des progrès en français, et en tenues vestimentaires aussi", a ajouté Sarr en riant.

Vêtu le jour de l'entretien d'un superbe sweat-shirt Mickey, Caleta-Car avait répondu à la pique de Sarr: "Je ne suis pas styliste comme Bouna (féru de fringues "bling-bling" et rap US, ndlr), je ne suis pas un pro. Quand je me réveille je n'ai pas l'énergie de choisir, je prends les vêtements sur le dessus de la pile".

Mais il est prêt à s'emparer du maillot à damier.