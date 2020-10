Florenzi se réjouit que l'Italie "passionne" de nouveau

"On ne m'arrête plus seulement pour me parler de mon club, mais aussi pour me parler de la Nazionale, parce qu'elle passionne", s'est-il félicité, lors d'une conférence de presse à Florence, où l'équipe d'Italie est rassemblée pour préparer les trois matches prévus jusqu'au 14 octobre (Moldavie, Pologne, Pays-Bas).

L'Italie, en reconstruction sous les ordres de Mancini après le fiasco de la non-qualification pour le Mondial-2018, reste sur une série de 16 matches sans défaite.

"Mancini a tout de suite mis son empreinte sur l'équipe", a estimé l'ex-joueur de la Roma (36 sélections en équipe d'Italie, 2 buts), arrivé seulement lundi à Florence en raison d'un incident qui a contraint son vol à faire demi-tour en urgence vers Paris dimanche soir.

Le latéral droit âgé de 29 ans, qui a marqué samedi son premier but en Ligue 1, a par ailleurs jugé plutôt réussie son intégration au PSG.

"Ils m'ont mis à l'aise, les joueurs, le staff, les dirigeants. Et de caractère j'ai plutôt tendance à bien m'entendre avec tout le monde. Je suis content de découvrir une autre langue, après l'espagnol que j'ai parlé à Valence. Et sur le terrain, j'ai réussi à exprimer tout de suite mon jeu, cela doit aussi beaucoup au fait d'être avec certains des joueurs les plus forts au monde", a-t-il souligné.