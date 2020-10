L'Espagne se tire une balle dans le pied contre l'Ukraine

Face à une défense bien organisée et un très bon gardien, Georgiy Bushchan, la Roja n'a pas su trouver la faille malgré de nombreuses tentatives et a même fini par encaisser un but de Viktor Tsygankov (76e) sur un contre rapidement mené.

C'est un coup d'arrêt pour l'Espagne qui n'avait plus perdu depuis novembre 2018 et un bel exploit pour l'Ukraine qui n'avait jamais battu les Espagnols. L'équipe Andreï Shevchenko prend également une belle revanche après la cinglante défaite 4-0 subie à Madrid en septembre.

Cette première victoire des Ukrainiens contre les Espagnols a été acclamée par environ 15 000 spectateurs, admis au stade Olympique de Kiev après l'allégement des restrictions imposées pour limiter la progression du nouveau coronavirus.

Terriblement affaiblis par les défections d'une dizaine de ses joueurs en raison du Covid-19 et de blessures, les Ukrainiens avaient pourtant concédé un douloureux 7-1 lors d'un match amical contre la France à Saint-Denis il y une semaine avant de perdre 2-1 contre l'Allemagne à Kiev samedi.

L'Espagne reste en tête du groupe avec sept points devant l'Allemagne, 2e à un point après avoir concédé le nul 3-3 à Cologne, et l'Ukraine, 3e mais devancée à la différence de buts par l'équipe de Joachim Löw. Les Suisses ferment la marche avec deux points.

L'Espagne se déplacera en Suisse le 14 novembre avant de recevoir l'Allemagne le 17 novembre lors d'un choc décisif pour la tête du groupe.