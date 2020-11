Lloris-Lopes, statuts divergents mais ADN commun

Si le premier, indéboulonnable capitaine des Bleus, sera à coup sûr sur le terrain pour ce choc, le second pourrait bien se retrouver sur le banc, encore victime de la concurrence de Rui Patricio, le titulaire de l'équipe championne d'Europe 2016. Mais les deux gardiens, successeurs de la légende lyonnaise Grégory Coupet, se souviendront sans doute de leur passé commun dans le Rhône.

A l'été 2012, lorsque Lloris s'envole vers Londres pour devenir des années plus tard capitaine de Tottenham, finaliste de Ligue des champions et champion du monde, Lopes, 21 ans, regarde l'éclosion du phénomène niçois depuis l'équipe réserve évoluant à l'époque en CFA, la 4e division.

Ce départ offre au natif de Givors, dans la banlieue lyonnaise, une place de doublure de Rémy Vercoutre pendant qu'il égrène les sélections en équipe du Portugal Espoirs. Une première apparition chez les professionnels suit en Coupe de la Ligue dès l'automne et, quelques mois plus tard, une lourde blessure de Vercoutre finit par le propulser gardien N.1 de l'OL.

"Je n'étais pas inquiet pour lui", expliquera d'ailleurs Lloris fin 2014 dans les colonnes de L'Equipe. "Il est explosif, il prend des risques, il y va ! J'aime ça, c'est comme cela que je conçois le poste et ce style de gardien m'a toujours attiré".

118 sélections à 10

Huit ans plus tard, le tempétueux et caractériel "Antho" vient de dépasser Juninho au nombre de matches joués en pro à l'OL (344), bien loin devant le calme et pudique Lloris (202), resté quatre saisons à Lyon.

Désormais trentenaires (30 ans pour Lopes, bientôt 34 pour Lloris), les portiers se sont croisés plusieurs fois, mais jamais comme deux titulaires, que ce soit en club (Ligue Europa 2013, tous deux remplaçants), ou lors des duels France-Portugal de 2014, 2015 et surtout 2016 en finale de l'Euro où Lopes était sur le banc.

La faute à un statut international incomparable entre les deux gardiens au gabarit presque similaire (1,84 m pour Lopes contre 1,88 m pour Lloris).

Avec 118 sélections, Lloris est le troisième Tricolore le plus capé de l'histoire. C'est surtout l'un des hommes de confiance du sélectionneur Didier Deschamps, qui saluait l'an dernier "un cadre avec une grande expérience" qui "enchaîne les saisons avec le même professionnalisme et la même exigence" malgré les bourdes dont il se rend parfois coupable.

Lopes, de son côté, ne compte que 10 sélections avec les partenaires de Cristiano Ronaldo. Sa première, en mars 2015, reste un mauvais souvenir: un amical perdu face au Cap-Vert sur deux buts peu flatteurs pour lui (2-0).

Test positif et hiérarchie

Sa carrière internationale reste aussi marquée par sa mise en retrait de la Seleçao après la Coupe du monde 2018. "Je n'ai pas coupé totalement les ponts. J'ai mis la sélection en stand-by", dira-t-il à la chaîne de son club, préférant se "concentrer sur (son) rôle de père" notamment.

De retour en septembre 2020, l'éclaircie a enfin semblé venir pour le Portugais, aligné dans le onze de départ d'une rencontre de compétition pour la première fois, face à la Croatie puis la Suède en Ligue des nations, pour deux succès.

Mais alors qu'il avait peut-être enfin créé le doute dans l'esprit du sélectionneur Fernando Santos, le Lyonnais a dû quitter le groupe pour avoir été testé positif au nouveau coronavirus juste avant le match aller contre la France.

Et mercredi face à Andorre, lors d'un amical remporté par le Portugal (7-0), Lopes était de nouveau titulaire, mais au sein d'une équipe clairement composée de réservistes...

"J'ai trois gardiens en qui j'ai toute confiance et Anthony Lopes est l'un d'entre eux", a relativisé Santos, confiant malgré tout que face aux Bleus, "beaucoup de joueurs ne seront peut-être pas sur le terrain".