Avant le tirage au sort, voici les 4 chapeaux

Jeudi, les amoureux de football avaient les yeux rivés sur le tant attendu tirage au sort de la Ligue des Champions. Si les clubs français ont globalement hérité de groupes abordables, même si le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille abordent cette C1 avec discrétion et humilité, les affiches promettent d'être séduisantes un peu partout en Europe durant les prochaines semaines. Ce vendredi, c'est au tour de la Ligue Europa d'effectuer son tirage au sort... Alors, quels adversaires pour le LOSC et l'OGC Nice ?



Après les derniers matches de barrages, disputés jeudi soir, voici l'ensemble des 4 chapeaux avant le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa, qui a lieu ce vendredi. Les deux représentants français figurent dans le chapeau 4, et peuvent donc s'attendre à hériter d'une poule relevée.

Chapeau 1

Arsenal (ANG)

Tottenham (ANG)

AS Roma (ITA)

Naples (ITA)

Benfica (POR)

Bayer Leverkusen (ALL)

Villarreal (ESP)

CSKA Moscou (RUS)

Braga (POR)

La Gantoise (BEL)

PSV Eindhoven (HOL)

Celtic Glasgow (ECO)

Chapeau 2

Dinamo Zagreb (CRO)

Sparta Prague (RTC)

Slavia Prague (RTC)

Ludogorets (BUL)

Young Boys Berne (SUI)

Étoile Rouge Belgrade (SRB)

Rapid Vienne (AUT)

Leicester (ANG)

PAOK Salonique (GRE)

Standard de Liège (BEL)



Qarabag (AZE)Real Sociedad (ESP)

Chapeau 3

Grenade (ESP)

AC Milan (ITA)

AZ Alkmaar (HOL)

Feyenoord Rotterdam (HOL)

AEK Athènes (GRE)

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Glasgow Rangers (ECO)

Molde (SUE)

Hoffenheim (ALL)

Linz ASK (AUT)

Hapoël Beer Sheva (ISR)

Cluj (ROU)

Chapeau 4

Zoorya Louhansk (UKR)

Lille (FRA)

Nice (FRA)

Rijeka (CRO)

Dundalk (IRL)

Slovan Liberec (RTC)

Royal Anvers (BEL)

Lech Poznan (POL)

Sivasspor (TUR)

Wolfsberg (AUT)

Omonia (CYP)

CSKA Sofia (BUL)