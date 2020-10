Groupe corsé pour Lille, accessible pour Nice

Si l'AC Milan s'est fait très peur jeudi avec une qualification au bout du suspense contre les Portugais de Rio Ave, rejoints dans les tous derniers instants de la prolongation (2-2) avant de s'incliner à l'issue d'une improbable séance de tirs au but (9 à 8), le club lombard pourra compter sur le retour de son géant suédois, absent car récemment testé positif au nouveau coronavirus.

Les Niçois, de leur côté, sont plus vernis avec les Allemands du Bayer Leverkusen, les Tchèques du Slavia Prague et les Israéliens de l'Hapoël Beer Sheva dans le groupe C.

Parmi les autres groupes les plus difficiles figure le F rassemblant Naples, la Real Sociedad, l'AZ Alkmaar et Rijeka.

Les Spurs de Tottenham affronteront les Bulgares de Ludogorets, les Autrichiens du LASK et les Belges de Royal Anvers (groupe J). Leurs voisins de Londres, les Gunners d'Arsenal, devront défier le Rapid Vienne, les Norvégiens de Molde et les Irlandais de Dundalk dans le groupe B.

L'AS Rome du milieu français Jordan Veretout est tombé sur les Young Boys Berne, les Roumains de Cluj et les Bulgares du CSKA Sofia (groupe A).

La campagne pour succéder au FC Séville débutera pour les 48 équipes engagées le jeudi 22 octobre avec la première journée.